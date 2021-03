Stéphane Moulin, o treinador que está há mais tempo numa equipa das cinco principais Ligas europeias, anuncia a saída do comando técnico do Angers após dez anos no cargo.



«Desde o início do ano que estou a pensar sobre o meu último ano de contrato. É completamente legítimo fazê-lo após quatro épocas na Ligue 2 e seis na Ligue 1. Esse pensamento ganhou força e decidi parar no final da época», referiu o técnico de 53 anos, em conferência de imprensa.



Com mais de 400 jogos pelo clube, o gaulês acrescentou que vai «pensar calmamente sobre o resto da carreira» e que decidiu informar a direção de forma a que possam preparar o futuro. De seguida, Moulin explicou ainda a decisão de sair do Angers.



«Durante dez anos vi jogadores chegarem e saírem e até voltarem. Agora é a minha vez. Entendo a dificuldade do momento, mesmo que esta seja a minha decisão. O tempo pode ser um aliado, a longevidade pode ser uma força, mas às vezes torna-se numa fraqueza e não quero que isso aconteça aqui», justificou.



Refira-se que Moulin não treinou outro clube que não o Angers. Foi adjunto do clube entre 2005 e 2010. Antes de assumir a equipa principal, em 2011, passou pela formação B.