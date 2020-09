O ESTAC Troyes é o mais recente clube a fazer parte do grupo City Football Group, grupo que detém o Manchester City.

Em comunicado, a franquia informou ter adquirido o emblema da segunda divisão francesa.

«O City Football Group [CFG] anuncia que o ESTAC Troyes, da Ligue 2 francesa, converte-se no seu décimo clube, depois da aprovação do DNCG [Direction Nationale du Contrôle de Gestion] sobre o negócio. Isto aumenta o contínuo investimento do CFG no futebol mundial para desenvolver clubes, jovens talento e partilhar conhecimentos entre eles», pode ler-se na nota.

Além do Troyes e do Manchester City, o CFG detém ainda o New York City, o Melbourne City, o Yokohama Marinos, o Girona, o Montevideo City Torque, o Sichuan Jiuniu, o Mumbai e o Lommel.

Refira-se que o Troyes conta no plantel com o médio português Rui Pires.