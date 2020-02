O PSG goleou o Montpellier, mas Mbappé não saiu feliz. O internacional francês ficou irritado por ser substituído e teve uma troca de palavras com Thomas Tuchel junto à linha lateral.



No final do encontro, o alemão frisou que o treinador é ele e não o jovem avançado gaulês e admitiu estar «triste» com a situação.



«Estas imagens não são boas, mas não é só aqui que existem este tipo de reações. Não é bom, cria polémicas e é uma distração. Não estou chateado, mas triste. Era desnecessário. Sou o treinador, não é o Mbappé. Vou sempre decidir desportivamente. Não jogamos ténis, jogamos futebol e devemos respeitar todos», disse, em conferência de imprensa.



VÍDEO: Mbappé irritado com Tuchel por substituição



