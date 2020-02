Desde que chegou a Paris, Thomas Tuchel venceu um campeonato e duas Supertaças. Luis Fernández, ex-jogador e treinador e até há bem pouco tempo diretor técnico da formação do PSG, considera o alemão «o pior treinador» desde o investimento feito pela Qatar Sports Investments.



«Se virmos os resultados da época passada, Tuchel é o pior treinador desde o investimento do Qatar no clube. Ainda está longe do nível de Klopp, Guardiola ou Ancelotti», disse o antigo internacional francês em entrevista à agência alemã DPA.



Fernández abordou ainda o duelo contra o Borussia Dortmund, dos oitavos de final da Liga dos Campeões. «A eliminatória frente ao Man. United deixou marca e veremos se a equipa supera esse trauma. Os donos do clube esperam chegar à final da Liga dos Campeões», referiu.