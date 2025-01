O guarda-redes Pau López foi anunciado na terça-feira como reforço do Lens, mas demorou apenas um dia até que o clube francês cancelasse a contratação.

Em comunicado, o Lens informou que, apesar de ter alcançado um acordo total com o Marselha para o empréstimo com opção de compra, a intromissão do Girona, clube ao qual o guardião esteve cedido na primeira metade da temporada, fez cair o negócio. Segundo o Lens, o emblema da Catalunha comunicou ao Marselha que pretende contar com o guardião até 29 de janeiro.

«Condição inaceitável para o Racing [Lens], que renuncia assim a esta contratação», informou o emblema francês.

Pau López, de 30 anos, fez apenas um jogo pelo Girona na atual temporada.

O Lens deverá continuar no mercado à procura de guarda-redes, isto porque o titular Brice Samba já saiu para o Rennes. Poderá, assim, abrir-se uma porta para Vladan Kovacevic, guardião do Sporting que já esteve no radar dos franceses, como noticiou o Maisfutebol.