O Mónaco venceu o PSG no Parque dos Príncipes por 2-0 e no final houve festa rija no balneário.



Os jogadores monegascos estavam a celebrar o triunfo com gritos quando o técnico Niko Kovac entrou. O alemão pediu a palavra e referiu que o triunfo era um complemento do trabalho da equipa. No entanto, quando Kovac anunciou dois dias de folga, o balneário foi à loucura.



Veja o vídeo da Dugout, parceira do Maisfutebol: