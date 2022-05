O Lille viu travada a possibilidade de encetar o melhor final de época possível na liga francesa e somou a quarta derrota nas últimas cinco jornadas, ao perder na receção ao Mónaco, por 2-1, no duelo que abriu a 36.ª e antepenúltima jornada da primeira liga francesa.

Aos 42 minutos, Aurélien Tchouaméni abriu o marcador a favor do Mónaco, com um remate frontal de pé esquerdo, depois de um passe de Ben Yedder.

O primeiro golo de Tchouaméni:

Na segunda parte, o ex-Boavista e luso-inglês Angel Gomes, que tinha entrado aos 56 minutos, recebeu um passe de Bamba, driblou dois adversários e rematou de pé direito, em arco, para o 1-1 no marcador (69m).

Contudo, o homem que abriu o marcador apareceria de novo para assinar o golo da vitória do Mónaco: aos 75 minutos, Tchouaméni recebeu um passe de Caio Henrique, não foi de modas e, com um remate de meia distância, de pé direito, fez a bola entrar junto ao poste para o 1-2 final no marcador.

O golo de Angel Gomes:

Os portugueses Tiago Djaló e José Fonte foram titulares no Lille, tendo Djaló sido substituído já na reta final, para a entrada de Bradaric, quando o Lille procurava anular a desvantagem. Renato Sanches, castigado, bem como Xeka, lesionado, não foram opções na equipa da casa. Gelson também viu de fora, por lesão, mais três pontos para o Mónaco, que chega aos 65 e pressiona o Marselha na disputa pelo segundo lugar: o semifinalista vencido da Liga Conferência tem a mesma pontuação e defronta o Lorient no domingo.

O Lille, campeão em 2020/21, mantém os 51 pontos e o décimo lugar.

O golo de Tchouaméni para a vitória do Mónaco: