Bela noite de futebol no Principado!



Monaco e Lille empataram a duas bolas, na abertura da 14.ª jornada da Ligue 1.



Com Xeka, Fonte e Djaló na equipa titular, os campeões franceses tiveram uma entrada de sonho e aos cinco minutos já venciam por 1-0. Marcou Jonathan David, de penálti. Volvidos quatro minutos, o internacional canadiano bisou e fez o 2-0.



O Lille poderia ter aumentado a vantagem no marcador não fosse a falta de eficácia e/ou uma maior definição no último passe. O campeão não marcou e sofreu aos 41 minutos. Datta, um dos mais interventivos do lado monegasco, rematou de pé esquerdo à entrada da área para o 2-1.



Kovac lançou o português Gelson Martins para a segunda parte e o Monaco foi à procura de virar o jogo ou de pelo menos, empatar. O Monaco sobreviveu à expulsão de Pavlovic e ainda foi capaz de igualar a contenda por Ben Yedder a passe de Volland.



Assim, o Monaco somou 19 pontos e subiu ao sexto lugar em igualdade com o Montpellier enquanto o Lille é 12.º com 17 pontos.