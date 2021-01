O Lille igualou o PSG na liderança da Ligue 1 depois de vencer em casa do Rennes por 1-0, numa partida a contar para a 21.ª jornada da prova.



Com José Fonte de início, o conjunto de Galtier teve em Jonathan David o herói da partida. O internacional canadiano aproveitou um erro do ex-Sporting Salin para anotar o golo solitário do encontro aos 16 minutos.



Tiago Djaló e Renato Sanches entraram aos 89 minutos enquanto Xeka não foi opção.



Lille e PSG têm 45 pontos cada e dividem o primeiro lugar enquanto o Rennes é 5.º classificado com 36 pontos.



O golo de David: