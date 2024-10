O jogo de bandeira desta quinta-feira, o Itália-Bélgica, acabou empatado. O encontro realizado no Estádio Olímpico de Roma teve duas faces - primeiro, um domínio dos italianos, que pareciam seguir lançados para um triunfo caseiro. Mas, com a expulsão de Pellegrini, aos 38m, os belgas chegaram ao empate.

Na terceira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, ambas as equipas tinham a hipótese de assegurar o primeiro lugar, ao mesmo tempo que a França defrontava a congénere de Israel. Os italianos chegaram rápido à vantagem.

Logo aos dois minutos de jogo, Cambiaso fez o 1-0 após um cruzamento rasteiro de Dimarco. Primeiro golo do lateral com a camisola azzurra. Retegui ampliou a vantagem à passagem do minuto 24.

No entanto, uma expulsão de Pellegrini mudou o jogo. Aos 38 minutos, entrou por trás sobre um adversário e viu o cartão vermelho direto.

Já na segunda parte, a Bélgica conseguiu empatar com dois golos de bola parada. Primeiro, foi De Cuyper que marcou, ainda antes do intervalo, numa bela jogada estudada.

Leandro Trossard, na sequência de um canto, conseguiu igualar o marcador, fazendo o 2-2 final.

No outro jogo do Grupo A2, a França banalizou Israel com um 4-1 esclarecedor. O jogo foi realizado em Budapeste, longe do conflito armado que assola Israel e se alastra aos países vizinhos.

Camavinga abriu o marcador logo aos sete minutos, com Gandelman a empatar antes da meia-hora de jogo. A superioridade francesa mostrou-se depois disso, com golos de Nkunku, Guendounzi e Barcola.

Estes resultados significam que a Itália lidera o Grupo A2, com sete pontos, com França em segundo (seis pontos), Bélgica em terceiro (quatro pontos) e Israel à espera ainda do primeiro ponto.