A seleção francesa não perdia há mais de ano e meio, mas o «reinado» chegou ao fim de forma surpreendente.

Esta noite, na receção à Dinamarca, a França foi derrotada por 2-1, em jogo da primeira jornada do grupo A1 da Liga das Nações.

Mas a noite até nem começou mal.

Na primeira parte não houve golos a registar, apesar de a bola ter entrado na baliza nórdica – o tento de Benzema foi, no entanto, anulado por fora de jogo.

Mas na etapa complementar não foi preciso esperar muito para se gritar but no Stade de France. Aos 51 minutos, Nkunku, que havia entrado ao intervalo para o lugar do lesionado Mbappé, combinou com Benzema, e o avançado do Real Madrid fez o que tantas vezes faz: magia. E desta vez contou.

A vencer por 1-0 e a jogar perante os seus adeptos, a equipa de Didier Deschamps, que tão bem sabe jogar no pragmatismo, tinha os três pontos no bolso.

Mas o triunfo fugiu com a resposta corajosa da Dinamarca.

Os dinamarqueses não se deixaram abalar pela desvantagem frente à campeã do mundo e foram atrás da reviravolta, liderados por uma arma secreta: Andreas Cornelius.

O avançado de 29 anos do Copenhaga fez o empate nove minutos depois de entrar, e «gelou» Paris a dois minutos dos 90, num excelente trabalho individual.

Em Osijek, Ralf Rangnick, antigo treinador do Manchester United, teve uma estreia oficial de sonho no banco da seleção austríaca, com a vitória por 3-0 na Croácia.

Marko Arnautovic fez o 1-0 aos 41 minutos, e Michael Gregoritsh (54m) e Marcel Sabitzer (57m) fecharam o resultado na etapa complementar.

Face a estes resultados, Áustria e Dinamarca seguem empatadas no primeiro lugar com três pontos – com vantagem nos golos para os austríacos.