O Clássico que encerrou a 27.ª jornada da Ligue 1 acabou com um empate entre Marselha e Lyon, no Velodrome.



Com Anhtony Lopes na baliza, o conjunto de Rudi Garcia começou melhor e adiantou-se no marcador aos 21 minutos por intermédio de Ekambi. Lucas Paquetá conduziu na direita, Aouar deixou a bola passar e o camaronês atirou de primeira para o primeiro da noite.



No entanto, o Marselha (ainda sem Sampaoli) chegou à igualdade antes do intervalo. Paquetá cortou a bola com a mão na área e o árbitro apitou para a marca de penálti. O polaco Milik não tremeu e bateu o guarda-redes internacional português.



A segunda parte mostrou que a noite não era de Lucas Paquetá. O médio brasileiro acabaria por ser expulso aos 71 minutos por acumulação de cartões amarelos. Ainda que tenha jogado vinte minutos com mais um jogador, o Marselha não conseguiu desfazer o empate.



O Lyon fica com 57 pontos no terceiro posto e está a três do líder Lille. Por sua vez, o Marselha é sétimo com 39 pontos.