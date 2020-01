Tomba-gigantes esta quarta-feira, na Taça de França, com o SAS Epinal, clube da quarta divisão (National 2), a eliminar o Lille nos oitavos de final, com uma vitória caseira por 2-1, no Stade de la Colombière.

Com Xeka e Tiago Djaló no onze inicial e Renato Sanches a começar o jogo do banco de suplentes, o Lille adiantou-se no marcador ao minuto oito, por Loic Rémy.

Já na segunda parte, o Epinal surpreendeu, ao dar a volta ao marcador com dois golos em seis minutos, ambos apontados pelo costa-marfinense Krasso, aos 56 e 62 minutos.

Os golos da vitória do Epinal ante o Lille:

Renato Sanches entrou para o lugar de Luiz Araújo ao minuto 74, já com o 2-1 no marcador, mas não conseguiu ajudar o Lille a reverter a surpresa na Taça.

No final do jogo, a festa do Epinal foi rija e com comunhão entre equipa e adeptos, que protagonizaram o «viking clap», notabilizado pela seleção da Islândia no Europeu de 2016.

O «viking clap» do Epinal no fim do jogo:

No outro jogo já realizado esta quarta-feira, o Paris Saint-Germain garantiu o apuramento ao vencer na deslocação ao Pau, por 2-0. Leandro Paredes, aos 25 minutos, abriu o marcador na primeira parte. Na segunda, Sarabia fixou o triunfo dos parisienses, ao minuto 52.

Esta noite, há ainda um Marselha-Estrasburgo e a eliminatória encerra com o Nice-Lyon, na quinta-feira.

Além do Epinal e do PSG, estão também já apurados o Saint-Étienne, o Rennes, o Dijon e o ASM Belfort.

Adeptos do Epinal à volta do estádio, com barreira de segurança improvisada: