O jogo desta quarta-feira entre o Marselha, de André Villas-Boas, e o Saint-Étienne para a liga francesa ficou marcado por incidentes entre adeptos e intervenção policial, que incluiu gás lacrimogéneo e canhões de água.

A começou ainda antes do apito inicial do jogo, que decorreu em Saint-Étienne, e acabou mesmo por atrasar o arranque do encontro.

Em comunicado, o Marselha diz que quando os seus adeptos chegaram ao parque de estacionamento junto ao estádio do Saint-Étienne foram atacados por indivíduos encapuzados, que começaram a arremessar objetos.

Os confrontos começaram depois entre adeptos das duas equipas e a polícia interveio em seguida com canhões de água e gás lacrimogéneo.

Os adeptos do Marselha acabaram por não ter sido autorizados depois a entrar no estádio, quando o jogo finalmente começou, 15 minutos após a hora prevista.

No final, o treinador André Villas-Boas dedicou a vitória aos adeptos, que apesar de terem viajado, não puderam ver o jogo.