O sensacional Angers esteve perto de conseguir uma proeza em pleno Parque dos Príncipes. O terceiro classificado da Ligue 1 esteve a vencer por 1-0 o todo-poderoso PSG, mas acaou por sucumbir nos vinte minutos finais da partida (2-1).



Sem os internacionais Paredes, Messi, Marquinhos, Di María e Neymar, os parisienses fizeram uma exibição cinzenta. Foi, por isso, sem surpresa que o conjunto de Gerard Baticle chegou à vantagem. Verratti perdeu a bola à entrada da área contrária e permitiu a saída do Angers concluída com um remate certeiro de Fulgini a passe de Boufal.



Pochettino não gostava do que assistia no relvado e trocou à passagem da hora de jogo. Lançou Bernat, regressado de lesão, e Wijnaldum para os lugares de Diallo e de Rafinha. No entanto, acabou por ser Mbappé a carregar a equipa do PSG às costas e contou com uma ajuda preciosa de Danilo Pereira.



O internacional português igualou a contenda aos 69 minutos depois de um cruzamento delicioso de pé esquerdo do prodígio gaulês. O cabeceamento certeiro do médio luso empolgou os vice-campeões de França para o triunfo.

Ainda que não tenha criado grandes oportunidades, o PSG beneficiou de uma grande penalidade aos 87 minutos. O árbitro reviu o lance no monitor e marcou braço de Capelle num lance com Icardi. Chamado a cobrar o pontapé de penálti, Mbappé não tremeu, fez o 2-1 e chegou aos cinco golos no campeonato - enquanto Nuno Mendes assistia a tudo do banco de suplentes.



Mathias Pereira Lage, luso-francês, viu do banco à derrota do Angers que ainda assim, continua para já no terceiro posto. Por sua vez, o PSG é líder isolado com 27 pontos em dez jogos (soma nove triunfos e uma derrota).



Veja os golos nos vídeos associados ao artigo.