Acabou a 15.ª jornada da Ligue 1 e o Lille continua líder. Porém, houve mudanças no topo da tabela classificativa.



Depois de ter perdido o segundo lugar para o Lyon na ronda anterior, o PSG bateu o Lorient por 2-0, no Parque dos Príncipes e recuperou a vice-liderança.



Os vice-campeões europeus perderam Danilo logo aos 11 minutos por lesão. O internacional português deu o lugar a Pembele e já não viu os golos da sua equipa, ambos anotados na segunda parte. A abrir a etapa complementar, Gravillon foi expulso por falta sobre Mbappé que abriu o marcador (51m).



Decorridos dez minutos, Moise Kean fugiu à defesa contrária e aproveitou o passe de Rafinha para fazer o 2-0 e resolver a partida. O PSG aproveitou o deslize do Lyon na receção ao Brest (2-2).



O conjunto orientado por Rudi Garcia chegou ao intervalo a perder devido a um autogolo de Anthony Lopes (39m). A vinte minutos do final, Depay igualou de penálti e deixou o Lyon a acreditar no triunfo, ainda para mais depois da expulsão de Lasne. A verdade é que o 2-1 chegou por Cornet aos 81 minutos, mas uma falta cometida por Anthony Lopes permitiu a Faivre igualar o encontro no período de descontos.



O Marselha perdeu em Rennes depois de ter estado a vencer durante a maioria do encontro. Pape Gueye adiantou o conjunto de Villas-Boas num belo remate de fora da área e pouco depois foi expulso por acumulação de cartões amarelos. O vice-campeão gaulês resistiu até aos 63 minutos quando Traoré igualou e sucumbiu perante um tento de Hunou aos 83 minutos.



Por último, o Mónaco de Gelson Martins caiu com estrondo no Louis II frente ao Lens (3-0) e o Saint-Étienne venceu em Bordéus (2-1).