Ousmane Dembélé visitou Roland Garros na tarde desta segunda-feira e levou consigo a taça da Liga dos Campeões.

O jogador do Paris Saint-Germain foi até ao court central com a mais recente conquista do Paris Saint-Germain e fez um pequeno discurso: «Ici c'est Paris», foi a frase mais impactante do avançado gaulês.

Antes do encontro entre Novak Djokovic e Cameron Norrie, o court Philippe-Chatrier estava cheio e Dembélé até aproveitou para tirar uma fotografia com o público presente nas bancadas.

Este, diga-se, é um dos quatro jogos do dia relativos ao quadro masculino do torneio. Até ao momento, só há um resultado confirmado: Alexander Zverev avança para a próxima ronda do torneio depois de o neerlandês Griekspoor ter desistido.