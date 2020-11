Sem algumas das principais figuras da equipa, o PSG recebeu e venceu o Rennes por 3-0, em jogo da décima jornada da Ligue 1.



Com o trio Mbappé, Icardi e Neymar ausente por lesão, Ángel Di Mária foi a principal figura dos campeões franceses. O internacional argentino teve participação direta nos dois golos do conjunto parisiense: roubou a bola a Lea Siliki e deixou-a para Moise Kean fazer o 1-0 e pouco depois, fez o segundo da noite com um chapéu delicioso a Gomis.



Foi já com Danilo em campo - entrou aos 60 minutos para o lugar de Moise Kean - que o extremo chegou ao bis num remate de fora da área.



Com esta vitória, o PSG chegou aos 24 pontos e tem mais seis que o terceiro classificado, precisamente o Rennes. O Lille, que está em segundo, tem 19 e pode isolar-se na vice-liderança.