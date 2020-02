O PSG derrotou o Lyon por 4-2, no fecho da ronda 24 da Ligue 1.



No Parque dos Príncipes, os campeões gauleses foram os primeiros a festejar. Após um aviso de Mbappé, Anthony Lopes viu o remate de Di María entrar na sua baliza aos 22 minutos. O pontapé do argentino foi rasteiro para o lado que o guarda-redes português estava a cobrir.



Antes do intervalo o conjunto de Tuchel ampliou a vantagem. Denayer perdeu a bola no meio-campo, Meunier dominou e fez um passe delicioso para Mbappé picar perante Anthony Lopes. Tudo fácil, tudo simples.



A segunda parte iniciou praticamente com o autogolo incrível de Marçal, jogador que esteve dois anos ligado ao Benfica. Draxler cruzou rasteiro, Thiago Mendes tentou o corte mas deixou a bola nos pés do alemão. O criativo do PSG cruzou novamente e o antigo lateral esquerdo das águias enviou um míssil para a própria baliza.



Classificação e resultados da Ligue 1



A formação de Rudi Garcia ainda enervou o Parque dos Príncipes com dois golos em sete minutos. Após uma bela combinação ofensiva, Terrier rematou e viu a bola passar por baixo do corpo de Keylor Navas e entrar na baliza (52m). Logo de seguida, Ekambi fugiu a Kimpembe e assistiu Dembélé para uma conclusão simples (59m).



Cavani saltou do banco e descansou o PSG a dez minutos do fim. Di María foi altruísta e dentro da área entregou ao uruguaio para o 4-2 final.



O PSG segue líder com 61 pontos, mais 12 que o segundo classificado Marselha. Por sua vez, o Lyon é 9.º classificado.



Pode ver o autogolo de Marçal no vídeo associado ao artigo.