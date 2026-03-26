A seleção do Brasil continua com dificuldades em encontrar uma fórmula vitoriosa. Num duelo de preparação com a França, nesta quinta-feira, realizado nos Estados Unidos da América, os gauleses venceram por 2-1, mesmo com menos um elemento.

A França teve ascendente desde o início, com elementos como Kylian Mbappé, Michael Olise ou Ousmane Dembélé. O Brasil de Ancelotti apostou num 4-4-2 muito remetido à defesa... mas com dificuldades em recuperar a bola. Vinicius e Raphinha lideravam o ataque.

O primeiro golo da França chegou aos 32 minutos, com uma perda de bola de Casemiro a ser aproveitada rapidamente pelos gauleses. Dembélé isolou Mbappé, que picou por cima de Ederson e assinou o golo 57 pelos Blues (colocou-se a um do recordista Giroud).

A segunda parte começou mal para a França, com a expulsão de Upamecano por falta enquanto último homem, aos 55 minutos. No entanto, Hugo Eikitike marcou o 2-0 com assistência primorosa de Olise.

O Brasil lá reduziu aos 78 minutos por Bremer, na marcação de um livre indireto. Gabriel Sara, do Galatasaray, Igor Thiago, do Brentford, estreou-se com a camisola da Canarinha.