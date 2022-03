Num encontro particular realizado no Vélodrome, a França venceu a Costa do Marfim, por 2-1, num jogo que só ficou resolvido nos descontos.

Em Marselha, Nicolas Pépé deu vantagem aos marfinenses logo aos 19 minutos, mas três minutos depois os franceses responderam, por Olivier Giroud.

Já nos descontos da segunda parte, e sempre com Mbappé no banco, Les Bleus chegaram ao triunfo: foi aos 90+3 minutos, com um golo de cabeça de Tchouameni, assistido por Guendouzi.

Refira-se que a França está apurada para o Mundial 2022, ao contrário da Costa do Marfim, que já sabe que não estará presente no Qatar.