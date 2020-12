Uma grande jogada do português Gelson Martins permitiu ao Mónaco garantir o empate a duas bolas na receção ao Saint-Étienne, esta quarta-feira (2-2), em jogo da 17.ª jornada da I Liga francesa.

O extremo ex-Sporting arrancou uma jogada individual fantástica aos 48 minutos, para assistir Volland para o 2-2 final. Antes, na primeira parte, Diop tinha feito o 1-0 aos monegascos (7m) e Debuchy (21m) e Bouanga, este de penálti (29m) tinham dado a reviravolta para a equipa da casa. O Mónaco jogou quase uma hora em inferioridade numérica, devido à expulsão de Matazo (35m).

Florentino Luís entrou para a segunda parte e Gelson Martins foi substituído já perto do final, aos 84 minutos.

O Lyon, com Anthony Lopes na baliza, segurou a liderança com o triunfo caseiro ante o Nantes: marcaram Toko-Ekambi (4m), Kadewere (37m) e Lucas Paquetá (44m). A equipa soma 36 pontos e segue com o Lille colado a si, com a mesma pontuação.

Tudo porque os comandados de Christophe Galtier foram vencer a Montpellier por 3-2, com José Fonte e Xeka a titulares e Tiago Djaló como suplente utilizado: entrou aos 27 minutos para a saída do lesionado Celik. Os visitantes construíram a vitória com golos de Weah (23m), Ikoné de penálti (68m) e Burak Yilmaz (86). A equipa da casa, que teve Pedro Mendes no banco, marcou por Laborde (57m) e Delort (70m).

O PSG, sem Danilo Pereira e Neymar, segue perto de Lyon e Lille, agora com 35 pontos no terceiro lugar, após a vitória desta noite por 4-0 ante o Estrasburgo. Marcaram Pembélé (18m), Mbappé (80m), Gueye (88m) e Moise Kean (90+1m).

O Marselha, do português André Villas-Boas, perdeu por 2-1 em Angers.

Nos outros jogos, o Reims venceu em Bordéus por 3-1, o mesmo resultado obtido pelo Dijon na casa do Nimes. Já o Lens venceu na receção ao Brest por 2-1, o Rennes venceu o Metz por 1-0 e houve ainda empate a duas bolas no Nice-Lorient.