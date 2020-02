O Lyon venceu por 2-0 no terreno do Metz, em jogo da 26.ª jornada da Ligue 1, e subiu provisoriamente ao sexto lugar.



O encontro ficou marcado por um lance semelhante ao de Marchesín no Bayer Leverkusen-FC Porto, da última quinta-feira. Cornet bateu o castigo máximo e viu Oukidja defender o remate. O problema foi que o guarda-redes defendeu o pontapé quase a meio da pequena área (já tinha sido avisado pelo árbitro). À segunda, Dembélé deu vantagem ao Lyon.



Classificação da Ligue 1



Depois de o Metz ter ficado reduzido a dez elementos, por expulsão de Diallo, o Lyon chegou ao golo da tranquilidade. Com o guardião Oukidja na área de Anthony Lopes, a bola sobrou para Aouar que correu quase de área a área antes de marcar (90+3).



No outro jogo desta sexta-feira, o Nice esteve a vencer por 2-0 mas deixou-se empatar pelo Brest.



Veja o penálti defendido por Oukidja que não contou no vídeo associado ao artigo.