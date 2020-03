O Paris Saint-Germain está, pelo sexto ano consecutivo, na final da Taça de França. Nas meias-finais, a equipa orientada por Thomas Tuchel goleou na deslocação a Lyon, por 5-1. Kylian Mbappé, com três golos, foi o protagonista do jogo.

O Lyon, com o guardião português Anthony Lopes em campo, até ganhou vantagem ao minuto 11 de jogo, por Terrier, a cruzamento de Toko-Ekambi, na sequência de uma saída de bola mal conseguida pelo PSG.

Contudo, a vantagem do adversário da Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões esfumou-se em três minutos, quando Kylian Mbappé abriu o livro de uma noite memorável a nível pessoal. Aos 14 minutos, o avançado francês assinou o 1-1, na sequência de um canto.

O golaço de Kylian Mbappé, o 1-3 no marcador:

Mais golos só na segunda parte, quando Neymar assinou a reviravolta de penálti, após mão na bola de Marçal na área, em lance com Cavani, que valeu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho ao defesa do Lyon, ao minuto 64.

Aos 70 minutos, Mbappé assinou o golo da noite. Recuperou a bola a meio do meio campo defensivo, driblou dois adversários e só parou com o remate para o 1-3 no marcador. Depois, Sarabia fez o 1-4 ao minuto 82 e Mbappé, em tempo de compensação, fez o 1-5 final e o hat-trick a nível pessoal no jogo.

Na final, a equipa parisiense vai defrontar o vencedor do jogo entre Saint-Étienne e Rennes, que é disputado na quinta-feira. O Rennes é o atual detentor do título, conquistado precisamente ante o PSG, em 2019, pelo que pode haver uma reedição do duelo decisivo da época passada.