Pablo Longoria, presidente do Marselha, perdeu a cabeça no túnel do estádio do Auxerre, durante a derrota dos marselheses, por 3-0, no sábado.

O dirigente espanhol foi apanhado a pontapear um caixote de assistência às equipas, como se vê nas imagens divulgadas esta segunda-feira. «Que campeonato de m****. Todos corruptos.»

De seguida, um elemento do staff tentou desviar a câmara de videovigilância, para que não apanhasse o momento, mas Longoria fez questão de a virar para si: «Não. Vira para mim: corrupção.»

O Marselha, que diante do Auxerre teve um golo anulado e um jogador expulso, tem sido muito crítico da arbitragem no futebol francês desde o início da época. A equipa está no segundo lugar do campeonato, com 46 pontos, já a 13 do líder, o Paris Saint-Germain.

Entretanto, já esta segunda-feira, Longoria recuou nas acusações, em declarações à AFP. «Não há corrupção no futebol francês. Não foi apropriado e lamento essa palavra», disse o presidente do Marselha, que, ainda assim, considera que o clube foi prejudicado em «muitas decisões de arbitragem».

As autoridades do futebol francês já estão a investigar o caso e Longoria arrisca uma suspensão.