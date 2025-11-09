Grande jogo em Lyon, resolvido por João Neves, de cabeça (!), ao minuto 90+5. Um golo que permitiu ao PSG vencer por 3-2 e recuperar a liderança isolada da Liga francesa. Antes, Afonso Moreira tinha marcado pelo Olympique e Vitinha assistido para os dois primeiros golos dos parisienses.

O PSG adiantou-se aos 26 minutos por Warren Zaire-Emery, descoberto nas costas da defesa do Lyon com um passe magistral de Vitinha, que partilhou o meio-campo dos parisienses com João Neves.

Na resposta, Afonso Moreira repôs a igualdade (30m), mostrando frieza na cara de Chevalier, mas o campeão francês acabaria por recuperar a liderança no marcador aos 33 minutos, por Kvaratskhelia. O craque georgiano isolou-se depois de um roubo de bola, em zona adiantada do terreno, de Vitinha a Tessmann, e não perdoou perante Dominik Greif.

Depois de Tagliafico ter acertado no poste da baliza do PSG, perto do intervalo, a segunda parte abriu com mais um momento alto, uma chapelada perfeita de Maitland-Niles ao guarda-redes do PSG para o 2-2.

Gonçalo Ramos entrou aos 75 minutos nos parisienses, que carimbaram o triunfo com um golo de João Neves, no quinto minuto do tempo de compensação, que se seguiu à expulsão de Tagliafico no Lyon.

O triunfo eleva o PSG ao estatuto de líder isolado da Ligue 1, com 27 pontos, mais dois do que o Marselha e o Lens. Quanto ao Lyon integra o grupo dos quintos classificados, juntamente com Mónaco e Lille, somando todos 20 pontos.

