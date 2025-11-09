VÍDEO: João Neves resolve para o PSG de cabeça aos 90+5
Parisienses vencem em Lyon por 3-2 com duas assistências de Vitinha. Afonso Moreira marcou pelo Olympique
Grande jogo em Lyon, resolvido por João Neves, de cabeça (!), ao minuto 90+5. Um golo que permitiu ao PSG vencer por 3-2 e recuperar a liderança isolada da Liga francesa. Antes, Afonso Moreira tinha marcado pelo Olympique e Vitinha assistido para os dois primeiros golos dos parisienses.
O PSG adiantou-se aos 26 minutos por Warren Zaire-Emery, descoberto nas costas da defesa do Lyon com um passe magistral de Vitinha, que partilhou o meio-campo dos parisienses com João Neves.
Bola telecomandada de Vitinha para Zaire-Emery 🎮#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lyon #PSG #bacanaplay pic.twitter.com/MTNErqQo8x— sport tv (@sporttvportugal) November 9, 2025
Na resposta, Afonso Moreira repôs a igualdade (30m), mostrando frieza na cara de Chevalier, mas o campeão francês acabaria por recuperar a liderança no marcador aos 33 minutos, por Kvaratskhelia. O craque georgiano isolou-se depois de um roubo de bola, em zona adiantada do terreno, de Vitinha a Tessmann, e não perdoou perante Dominik Greif.
Afonso Moreira repôs a igualdade no marcador 💪#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lyon #PSG pic.twitter.com/OqQHbYGWP9— sport tv (@sporttvportugal) November 9, 2025
Recuperação alta do PSG e Kvaratskhelia não perdoou 😤#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lyon #PSG pic.twitter.com/3IU0iWS9MI— sport tv (@sporttvportugal) November 9, 2025
Depois de Tagliafico ter acertado no poste da baliza do PSG, perto do intervalo, a segunda parte abriu com mais um momento alto, uma chapelada perfeita de Maitland-Niles ao guarda-redes do PSG para o 2-2.
Que chapelada de Maitland-Niles 🎩#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lyon #PSG pic.twitter.com/TXYPVnzDLB— sport tv (@sporttvportugal) November 9, 2025
Gonçalo Ramos entrou aos 75 minutos nos parisienses, que carimbaram o triunfo com um golo de João Neves, no quinto minuto do tempo de compensação, que se seguiu à expulsão de Tagliafico no Lyon.
CABEÇADA DE JOÃO NEVES DÁ A VITÓRIA AO PSG NOS DESCONTOS 😍#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lyon #PSG pic.twitter.com/YEneuC41ND— sport tv (@sporttvportugal) November 9, 2025
O triunfo eleva o PSG ao estatuto de líder isolado da Ligue 1, com 27 pontos, mais dois do que o Marselha e o Lens. Quanto ao Lyon integra o grupo dos quintos classificados, juntamente com Mónaco e Lille, somando todos 20 pontos.