Os jogadores do Paris Saint-Germain aproveitaram uma pausa na digressão pelo Japão para visitar o histórico Kodokan, local onde nasceu o judo e onde tiveram uma aula sobre a arte marcial na presença do judoca Teddy Riner, triplo campeão olímpico francês que também representa o clube do Parque dos Príncipes.

Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e companhia começaram por visitar o museu que conta a história da modalidade, fundada pelo japonês Jigoro Kano, em 1882, e, depois, alguns deles vestiram os tradicionais kimonos para uma aula sobre as regras do judo, dada pelos mestres do Kodokan e assistiram a uma demonstração dos campeões nipónicos.

Os jogadores tiveram depois a oportunidade de testar alguns movimentos frente a Riner, bem como com os japoneses Shohei Ono et Tadahiro Nomura.

«Foi muito simpática esta interação entre modalidades do clube, foi um momento de troca, de partilha em torno do judo aqui no Japão, onde nasceu este desporto», comentou Teddy Riner no final.