O futebol francês viveu mais um dia negro na sua história esta sexta-feira. O jogo entre o Paris FC e o Lyon, a contar para a Taça de França, foi interrompido esta noite depois de atos de violência de adeptos da equipa visitante na direção de espetadores da equipa parisiense, no estádio Sébastien-Charléty.

Ao intervalo, altura em que se registava 1-1 no marcador, adeptos do Lyon lançaram artefactos pirotécnicos para outra zona da bancada, o que motivou a deslocação de centenas de espectadores que estavam próximos, mas também alguns confrontos e ainda invasão de campo de algumas pessoas, não só, mas também para fugir dos fumos lançados e da confusão. Nas imagens captadas no recinto, é mesmo possível ver-se uma arrepiante queda de vários degraus por parte de uma pessoa.

As forças de segurança tentaram colocar ordem nos acontecimentos e o início da segunda parte, com as equipas de regresso, começou por ser atrasado. Contudo, ao fim de 50 minutos, o speaker do estádio e o presidente do Paris FC, Pierre Ferracci, surgiram diante do público para anunciar a suspensão da partida esta sexta-feira e para pedir a saída dos espetadores do estádio.

Através das redes sociais, Paris FC e Lyon também confirmaram que a partida foi «definitivamente interrompida».

Adepto diz-se «enojado» e fala em «absurdo»

Louis, um adepto do Lyon que assistiu ao jogo na capital francesa esta noite, admitiu, à RMC Sport, o medo que sentiu pela sua «segurança».

«Estou enojado, isto é um absurdo. Ao intervalo, algumas pessoas começaram a lutar. Havia muitas pessoas encapuzadas. Tinham cintos. Não sei se se lhes pode chamar de adeptos, mas foi parte do Lyon que provocou o grande movimento da multidão. Houve um movimento de pânico. Francamente, temi pela minha segurança. É incrível depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, especialmente com o Lyon. A segurança era zero! A CRS [ndr: sigla para as Companhias Republicanas de Segurança, da Polícia Nacional em França] chegou dez minutos depois», disse Louis.

O episódio desta sexta-feira com adeptos do Lyon acontece pouco mais de 24 horas depois de o governo francês ter anunciado novas medidas de segurança para os jogos das ligas profissionais.

Acontece também menos de um mês depois de Dimitri Payet, jogador do Marselha, ter sido atingido por uma garrafa por parte de um adepto afeto ao Lyon, a 21 de novembro. Uma ação valeu mesmo a perda de um ponto ao Lyon na liga francesa, bem como o afastamento, dos estádios, do adepto em causa.

Segundo nota o jornal L’Équipe, a comissão disciplinar da Federação Francesa de Futebol (FFF) deverá ter de tomar decisões sobre mais este caso o mais rápido possível, até porque os oitavos de final da competição estão já agendados para o primeiro fim-de-semana de janeiro.