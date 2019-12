O jogo entre o PSG e o Amiens ficou marcado por uma invasão pacífica ao relvado. Um adepto invadiu o terreno de jogo e procurou Mbappé. No entanto, um segurança interceptou o jovem adepto para o tentar retirar do campo, mas o avançado dos parisienses impediu-o.



Mbappé abraçou a criança e acompanhou-a na saída do relvado.



Veja: