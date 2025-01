Vindo de cinco vitórias consecutivas, o Paris Saint-Germain voltou a marcar passo, agora na liga francesa, ao empatar a um golo na receção ao Stade Reims.

Luis Enrique apresentou um onze com algumas mexidas face ao habitual, mas colocou Nuno Mendes e Gonçalo Ramos de início. Já Vitinha, foi lançado em cima da hora de jogo, enquanto João Neves, MVP diante do Manchester City, não saiu do banco.

Reforço sonante neste mercado, Khvicha Kvaratskhelia foi titular no jogo de estreia e deixou a sua marca. Logo no início da segunda parte, aos 47 minutos, o internacional georgiano serpenteou pelo corredor central e assistiu Ousmane Dembélé para o 1-0.

Mas os visitantes, que contaram com Aurélio Buta de início, reagiram bem ao golo e chegaram à igualdade aos 56 minutos, após uma jogada bem trabalhada e concluída na área por Keito Nakamura.

Apesar do empate, o PSG segue confortavelmente na liderança, com 47 pontos, mais dez do que o segundo classificado, o Marselha. Já o Reims, respira melhor na tabela e sobe a 12.º, com 22 pontos.

Também este sábado, o Mónaco venceu por 3-2 na receção ao Rennes e ultrapassou o Lille no terceiro lugar, depois da derrota de «Les Dogues», que consentiram a reviravolta no reduto do Estrasburgo (2-1). André Gomes não saiu do banco nos forasteiros, enquanto Diego Moreira foi titular pelo Estrasburgo.

Resultados e classificação da liga francesa