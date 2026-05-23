Há 52 min
VÍDEO: Lens vence Taça de França e festa vai pela noite dentro
Milhares de adeptos esperaram pela equipa no estádio para festejar
O Lens venceu - pela primeira vez na sua história - a Taça de França e os adeptos não arredaram pé da festa. Depois de sair do Stade de France, a equipa voltou para o estádio onde aguardavam milhares de adeptos.
A festa fazia-se pelas ruas de França, enquanto os adeptos acompanhavam a equipa até ao Stade Félix-Bollaert. Ora, o momento alto dos festejos aconteceu às quatro da manhã quando o Lens entrou no estádio. Aos oito mil adeptos que aguardavam pela equipa, juntaram-se outros 15 mil que acompanharam o cortejo. Foi a loucura total e a festa foi noite dentro, no consagrar de uma temporada histórica para o clube.
O Lens, recorde-se, terminou em segundo lugar na Liga francesa, atrás do PSG, com 70 pontos.
