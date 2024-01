O Lille, de Paulo Fonseca, empatou, fora de casa, a zero no terreno do Montpellier, em jogo da jornada 19 da Ligue 1. Tiago Santos foi titular na equipa do treinador português.

Paulo Fonseca viu o cartão amarelo por protestos aos 31 minutos e pior deve ter ficado quando Bouaddi, de apenas 16 anos, viu dois cartões amarelos no espaço de nove minutos e deixou o Lille a jogar com 10 jogadores durante toda a segunda parte.

O conjunto do treinador português conseguiu salvar um ponto na partida. O Lille segue no quinto lugar do campeonato, com 32 pontos. O Montpellier é décimo segundo classificado, com 19 pontos.

Nos outros jogos da tarde, o Clermont empatou em casa com o Estrasburgo a um golo, o Lorient empatou a três golos com o Le Havre e o Reims empatou a zero com o Nantes.

IMAGENS VÍDEO: Eleven na Dazn