A decisão do título em França vai até à última jornada. O líder Lille, que nem era já campeão mesmo se vencesse, empatou na receção ao Saint-Étienne e viu diminuir de três para um ponto a vantagem para o Paris Saint-Germain, que goleou na receção ao Reims, por 4-0, na 37.ª ronda do campeonato.

Com José Fonte a titular e Renato Sanches e Xeka lançados na segunda parte, a equipa comandada por Christophe Galtier não conseguiu sair do 0-0, viu cessar uma sequência de três vitórias e chegou aos 80 pontos. O PSG tem agora 79, fruto do que fez no Parque dos Príncipes: a sua missão.

Na capital francesa, Neymar abriu o marcador de penálti (13m), Mbappé fez o 2-0 aos 24 minutos e, já na segunda parte, Marquinhos ampliou para 3-0 (68m) e Moise Kean fixou o resultado, em cima do minuto 90.

Na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, embora ainda tivesse um olho quase de utopia pelo título, o Mónaco cumpriu e venceu na receção ao Rennes, tendo agora 77 pontos no terceiro lugar. Ben Yedder (16m) e Golovin (29m) fizeram os golos dos monegascos, que sofreram aos 68 minutos, quando Bourigeaud reduziu. Gelson Martins foi titular na equipa da casa e Florentino Luís não saiu do banco.

Em lutas distintas, o Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, venceu por 5-2 na deslocação ao Nimes e continua a pressionar o terceiro lugar do Mónaco, na luta pela Liga dos Campeões. Este resultado condenou matematicamente o Nimes à descida: junta-se ao Dijon, que já estava também despromovido.

A descida do Nimes foi também precipitada pelos desfechos dos adversários que lutam pela permanência. É que, do 14.º ao 18.º classificado, quatro de cinco equipas venceram: o Bordéus triunfou na receção ao Lens (3-0) e chegou aos 42 pontos, o Estrasburgo foi vencer a Nice por 2-0 e chegou aos 41 pontos, os mesmos que tem agora o Brest (empatou em Montpellier, 0-0) e ainda o Lorient, que também venceu, na receção ao Metz (2-1). Ainda nesta luta, o Nantes venceu na casa do Dijon, por 4-0. Entre estas cinco equipas, uma delas vai ficar em 18.º, o lugar de play-off com o terceiro classificado da II Liga.

Nota ainda para a vitória do Marselha na receção ao Angers (3-2), que permitiu à equipa de Jorge Sampaoli isolar-se no quinto lugar com 59 pontos, dado o desaire do Lens (56 pontos, no sexto lugar). Um dos golos dos visitantes foi apontado pelo internacional sub-21 português Mathias Pereira Lage.