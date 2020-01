O Lille perdeu este domingo em Dijon por 1-0, com os portugueses Renato Sanches e Xeka em campo, no duelo da 20.ª jornada da primeira liga francesa, somando a segunda derrota consecutiva na prova.

O único golo do jogo foi apontado na segunda parte, aos 47 minutos, pelo cabo-verdiano Júlio Tavares, assistido pelo ex-Sporting e Desp. Aves, Mama Baldé.

O jogo acabou com uma expulsão para cada lado, sendo que o Dijon fez mesmo o golo da vitória em inferioridade numérica, uma vez que Mendyl foi expulso aos 21 minutos. Depois, já com o 1-0, Soumaré viu o segundo amarelo e foi expulso no Lille, ao minuto 67. José Fonte e Tiago Djaló foram suplentes não utilizados.

No outro jogo deste domingo, o Nantes venceu na casa do Saint-Étienne por 2-0, com golos de Abeid e Blas, respetivamente aos 23 e 48 minutos.

