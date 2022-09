O Lille regressou aos triunfos em Montpellier (3-1), numa partida da sexta jornada da Ligue 1.



Com Tiago Djaló e José Fonte no eixo defensivo, a equipa de Paulo Fonseca viu-se em desvantagem no marcador aos 20 minutos. Leo Jardim falhou a saída da baliza, não tocou na bola e deixou-a à mercê de Wahi que atirou para a baliza deserta.



O Lille alcançou a igualdade aos 41 minutos por Jonathan David. Servido por Cabella, o internacional canadiano rematou em queda e bateu Matis Carvalho. Pouco depois de ter sofrido o empate, o Montpellier ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Germain - por uma entrada muito dura sobre um oponente.



Em superioridade numérica, «Les Dogues» quebraram a resistência do adversário com um belo golo de Angel Gomes, ao minuto 57. Dois minutos depois, Paulo Fonseca estreou André Gomes, recém-contratado ao Everton.



O resultado manteve-se até aos descontos altura em que Jonathan David bisou e fixou o 3-1 final. Com esta vitória, o Lille ultrapassou o Montpellier e subiu provisoriamente ao quinto lugar.