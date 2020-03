O Lille venceu por 1-0 em Nantes, numa partida da 27.ª jornada da Ligue 1.



O único golo teve contribuição portuguesa. Renato Sanches bateu um pontapé de canto diretamente para a cabeça de Benjamin Andre à passagem dos 58 minutos.



Além do médio internacional português, José Fonte foi titular e Xeka foi lançado por Galtier a três minutos do final.



Este triunfo deixa o Lille destacado no quarto lugar da Ligue 1 com 46 pontos, a um do Rennes, terceiro colocado.



Veja a assistência de Renato no vídeo associado ao artigo.