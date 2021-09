O Lille continua em crise. Desta feita, os campeões gauleses perderam o dérbi do norte contra o Lens por 1-0.



Após uma primeira parte com poucas oportunidades, os adeptos da equipa da casa decidiram invadir o relvado para enfrentar os adeptos do Lille. Após trinta minutos de interrupção, o Lens foi superior na segunda parte e chegou ao golo do triunfo por Kakuta. O extremo ganhou sobre Fonte e atirou para o fundo da baliza contrária.



Volvidos quatro minutos, aos 80, o Lens ampliou a vantagem no marcador por Said. Porém, o lance foi invalidado por posição irregular de Kakuta que impediu Grbic de ver a bola.



Assim, José Fonte e Xeka, ambos titulares, saíram do Stade Bollaert-Delelis derrotados e continuam no 13.º lugar. Por seu turno, o Lens isolou-se provisoriamente no segundo lugar do campeonato, a três pontos do líder PSG que só joga este domingo.



Veja o momento em que os adeptos do Lens invadiram o relvado: