O Lyon venceu o Marselha por 1-0, este domingo, no último jogo da 20ª jornada da liga francesa.

Foi o primeiro jogo entre as duas equipas em Lyon, depois dos violentos incidentes de outubro passado, em Marselha, que levaram ao adiamento do jogo entre o Olympique de Marseille e o Olympique Lyonnais.

A rivalidade entre os dois ‘Olympiques’ continua forte, apesar de, nos últimos anos, nenhum deles estar no topo do futebol gaulês, dado o domínio do PSG.

O Lyon levou a melhor, escolhendo a melhor estratégia, sendo mais eficaz e mais feliz.

O Marselha teve mais posse de bola (62%) mas rematou menos (8 contra 12) e quase não acertou na baliza (1 remate enquadrado contra 7 da equipa da casa).

O capitão Alexandre Lacazette acabou por decidir o jogo, com um golo marcado aos 37 minutos, num lance que ele próprio iniciou.

O inglês Maitland-Niles, na segunda parte, conseguiu evitar o que seria o golo da igualdade, travando sobre a linha um remate de Aubameyang, que já tinha batido Anthony Lopes. Foi feliz, já que esteve perto de fazer autogolo, levando a bola a bater na trave.

Com esta vitória, o Lyon chegou aos 19 pontos e afastou-se um pouco mais do fundo da tabela.

O Marselha é oitavo, com 29 pontos.

Os dois emblemas estão, de facto, longe dos seus melhores dias.