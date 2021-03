O Canet-en-Roussillon protagonizou a terceira grande surpresa dos 16 avos de final da Taça de França e eliminou o Marselha, na noite deste domingo, com um triunfo caseiro por 2-1.

A equipa do quarto escalão do futebol francês (joga no National 2) chegou ao triunfo com dois bonitos golos, o primeiro deles aos 21 minutos, por Posteraro, num livre a fazer lembrar o jeito de Cristiano Ronaldo bater este tipo de lances.

A resposta da equipa do Marselha surgiu ao minuto 38, com o 1-1 apontado por Milik, mas Yohan Bai não deixou o Canet ficar pelo primeiro golo e foi o herói final, ao bater Yohann Pelé para o 2-1, com um desvio em «chapéu», à saída do guardião da equipa visitante.

O Lille já tinha garantido o apuramento também neste domingo, algo que também conseguiram o Angers (vitória por 5-0 ante o Club Franciscain) e o Voltigeurs Châteaubriant (triunfo ante o Romorantin, 1-3).

No sábado, Lens e Lorient também tombaram ante equipas de escalões inferiores.

O Nice-Mónaco, na segunda-feira, encerra a eliminatória.

O resumo do Canet-Marselha: