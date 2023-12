Não faltaram golos no embate entre o Lorient e o Marselha (2-4), este domingo, com destaque para mais uma titularidade do português Vitinha, um golo e uma assistência do ex-FC Porto Mbemba e um bis de Aubameyang.

A equipa de Gattuso entrou com espírito goleador e aos 33 minutos já vencia por 3-0, com golos de Mbemba, Aubameyang e Balerdi.

O Lorient não desistiu e reduziu aos 41 minutos, através de Romain Faivre, mas no minuto seguinte o gabonês Aubameyang bisou na partida.

O Marselha adormeceu na segunda parte e sofreu o 4-2, por Benjamin Mendy (ex-Manchester City), aos 52.

Nos minutos finais, Jonathan Clauss acabou por ver o cartão vermelho direto e o Marselha viu-se encostado às cordas, com Pau Lopez a intervir com diversas defesas.

Com os resultados da jornada, a equipa de Gattuso subiu ao sexto lugar, encontrando-se em posição de acesso às competições europeias, quase a apanhar o Lille de Paulo Fonseca, que perdeu terreno ao empatar a zero com o Clermont.

Nos outros jogos deste domingo, o Brest, com Mathias Pereira Lage a titular, venceu o Metz por 1-0 e subiu ao quinto lugar, com 25 pontos. Na outra partida, o Estrasburgo venceu o Le Havre por 2-1.