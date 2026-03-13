VÍDEO: Marselha vence e segue na luta pelo pódio
Gouiri marcou o único golo no triunfo frente ao Auxerre
Gouiri marcou o único golo no triunfo frente ao Auxerre
O Marselha venceu o Auxerre por 1-0. Amine Gouiri marcou o único golo na partida.
Numa primeira parte onde as equipas não foram capazes de incomodar os guarda-redes adversários (não houve qualquer remate à baliza), a solução para a seca de golos estava no banco.
No segundo tempo, a equipa da casa aumentou os índices ofensivos e Amine Gouiri, que havia entrado no jogo aos 62 minutos, desfez o empate aos 79m. O avançado argelino beneficiou de um ressalto na área do Auxerre e, sem hipóteses para Donovan Léon, apontou o nono golo da temporada.
Com este resultado, o Marselha descola à condição do Lyon de Paulo Fonseca e, com 49 pontos, está no último lugar do pódio da liga francesa. O Auxerre, por sua vez, continua na zona de despromoção, no 16.º lugar, com 19 pontos.