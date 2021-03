Depois da eliminação embaraçosa da Taça de França, o Marselha voltou aos triunfos na receção ao Rennes (1-0), numa partida em atraso da 22.ª jornada da Ligue 1.



Na estreia oficial de Sampaoli no banco, o conjunto do sul de França apenas chegou ao golo do triunfo a dois minutos do final. Luis Henrique cruzou na esquerda e Cuisance cabeceou na pequena área para o golo solitário da partida.



Esta vitória permite ao Marselha isolar-se no sexto lugar com 44 pontos, a dois do Lens, quinto classificação e primeira equipa em zona europeia. Por sua vez, o Rennes é 10.º colocado.