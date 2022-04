Praticamente uma semana depois de ter conquistado o título de campeão nacional, o Paris Saint-Germain empatou a três golos na deslocação a Estrasburgo, em jogo da 35.ª jornada da primeira liga francesa de futebol.

Kévin Gameiro, aos três minutos, deu vantagem à equipa da casa, antes de aparecer Kylian Mbappé em evidência no encontro. O internacional francês fez o 1-1 na primeira parte, aos 23 minutos, proporcionando, já na etapa complementar, a reviravolta no marcador.

Ao minuto 64, Mbappé assistiu e Hakimi fez o 1-2 no marcador e, ao minuto 68, Mbappé bisou na partida.

Gameiro abriu o marcador:

O 1-1, por Mbappé:

Hakimi deu a volta ao marcador (1-2):

Porém, o Estrasburgo, que está legitimamente na luta por um lugar de acesso à Champions, reagiu e beneficiou de um autogolo de Marco Verratti ao minuto 75, até que Anthony Caci fez o 3-3 final já em tempo de compensação (90+1m).

Os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes foram titulares no PSG, sendo que o ex-Sporting foi substituído ao minuto 81, para a entrada de Bernat.

Com este resultado, o PSG, já campeão, soma o segundo empate seguido e tem 79 pontos. O Estrasburgo é quinto, com 57 pontos, os mesmos do Nice, sexto, com menos um jogo. O Rennes e o Mónaco, terceiro e quarto classificados com 59 pontos, podem assim aumentar a vantagem para o Estrasburgo caso vençam nesta jornada.

O bis de Mbappé (1-3):

O autogolo de Verratti (2-3):

O 3-3 final, por Caci: