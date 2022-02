O Paris Saint-Germain recebeu e venceu esta sexta-feira o Rennes, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da primeira liga francesa.

Com o médio português Danilo Pereira de fora por castigo, foi já com Nuno Mendes em campo – entrou aos 84 minutos – que o PSG chegou ao golo da vitória e que valeu os três pontos.

Assistido por Lionel Messi, Kylian Mbappé recebeu a bola descaído para a esquerda e, à entrada da área, encarou um adversário e rematou colocado para o 1-0 final. O guarda-redes Alemdar ainda tocou na bola, mas não conseguiu deter o remate certeiro.

Com este resultado, o PSG é mais líder, agora com 59 pontos, tendo somado a quarta vitória consecutiva no campeonato. O Rennes é quinto, com 37 pontos.

(Imagens Eleven Sports)