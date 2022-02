O Monaco derrotou o Lyon por 2-0, no Stade Louis II, este sábado.



Com Gelson Martins na equipa inicial, os monegascos tiveram um arranque de sonho. Logo aos dois minutos, Jean Lucas surgiu solto na área e desviou de cabeça o cruzamento de Ben Yedder para o fundo da baliza de Anthony Lopes.



À passagem da meia hora, o Monaco ampliou a vantagem no marcador por Ben Yedder depois de um passe delicioso de Diop.



No arranque da segunda parte, o conjunto orientado por Philippe Clement esteve perto de aumentar a vantagem - viu um golo ser anulado a Ben Yedder.



Com esta vitória, o Monaco subiu provisoriamente ao quarto lugar com 36 pontos enquanto o Lyon é oitavo com 34.