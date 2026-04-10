O Mónaco foi à capital francesa perder por 4-1 diante do Paris FC, em jogo a contar para a 29.ª jornada do campeonato francês. Pogba - que não jogava desde dezembro por lesão - entrou na partida aos 69 minutos.

O Paris FC entrou a todo o gás. Bastaram quatro minutos para Ikoné, que correspondeu ao passe de Simon, assinar o primeiro da partida. Aos oito minutos, Ciro Immobile ampliou a vantagem. Com este golo, o avançado italiano soma dois jogos consecutivos a marcar.

Depois do golo, Immobile aproveitou para assistir o ‘bis’ de Ikoné (21m). Antes do intervalo, o Mónaco ainda reduziu o marcador para 3-1, com golo do internacional norte-americano Balogun.

No segundo tempo, a formação monegasca procurou a igualdade. Para isso, Sébastien Pocognoli lançou Pogba em campo, contudo o médio francês que, recorde-se, já não jogava desde dezembro por lesão, não conseguiu ajudar a formação monegasca.

Ora veja o regresso: 

Aos 71 minutos, Koleosho acabou com as esperanças dos forasteiros e sentenciou o resultado em 4-1

Com este resultado, o Mónaco ocupa o quinto lugar, com 49 pontos. O Paris FC, por sua vez, é 12.º classificado, com 35 pontos.

