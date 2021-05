Acabou o sonho do Rumilly Vallières. O conjunto do quarto escalão do futebol francês foi goleado em casa pelo Mónaco (1-5), nas meias-finais da Taça.



Ainda assim, a equipa do Nacional 2 assustou o emblema do Principado e marcou primeiro por Alexi Peuget, aos 20 minutos. No entanto, com Gelson Martins de início, os monegascos conseguiram a reviravolta ainda na primeira parte graças a um autogolo de Arthur Bozon (27m) e de Tchouaméni (32m), este último a passe de Fàbregas.



O internacional espanhol assistiu Ben Yedder para o 3-1 aos 55 minutos e marcou ele próprio o 4-1, aos 78 minutos. Florentino entrou aos 79 minutos e ajudou o Mónaco a chegar ao 5-1 final anotado por Golovin.

Em 11 anos depois, Kovac conduziu o Mónaco à final da Taça de França, troféu que não vence desde 1991. Na final, o Mónaco vai defrontar o PSG.

