O Mónaco apurou-se para os oitavos de final da Taça de França após triunfar no dérbi da Côte d'Azur frente ao Nice (2-0).



Sem Florentino e Gelson, os monegascos quebraram a resistência do velho rival com um golo de Volland aos 29 minutos. Na segunda parte, Alexis Claude Maurice e Dolberg falharam boas ocasiões para o Nice (sem Rony Lopes) empatar e acabaram por sofrer novo golo a três minutos do final - macou Aguilar.



O resumo do jogo: