Montpellier e Nice empataram sem golos, este sábado, numa partida da 28.ª jornada da Ligue 1.



A formação visitada viu Dante ser expulso com cartão vermelho direto depois de ter travado em falta um adversário dentro da área. Chamado para a marcação do penálti, o capitão do Montpellier, Teji Savanier, tentou marcar à «Panenka», mas Walter Benítez adivinhou o lance e defendeu com facilidade.



O Nice, segundo classificado da prova, aguentou o 0-0 e somou um ponto, chegando aos 50. Pode, ainda assim, ser alcançado pelo Marselha ainda nesta ronda. Por seu turno, o Montpellier é 11.º com 38 pontos.



Veja o penálti: