O PSG derrotou o Lille, fora de portas, por 2-0 na partida que fechou a 21.ª jornada da Ligue 1.



O jogo teve Neymar como figura. O brasileiro desbloqueou o marcador com uma combinação simples com Verratti seguida de um remate ao ângulo da baliza de Maigan (28m).



Ficha de jogo



Com Renato e Fonte na equipa inicial, os vice-campeões gauleses ainda ameaçaram o empate por Osimhen aos 37 minutos.



Na segunda parte Neymar fechou o jogo na transformação de uma grande penalidade. Mandava cortou a bola com o braço dentro da área e o extremo aproveitou para marcar o seu 13.º golo na competição e dedicá-lo a Kobe Bryant, falecido este domingo num acidente de helicópetero.



Veja os golos no vídeo associado ao artigo.